Paura sulla statale: l'auto va a fuoco in mezzo al traffico

Paura nel pomeriggio sulla statale Lecce - Maglie. All'altezza dello svincolo per Melpignano, infatti, un'auto che viaggiava in direzione sud ha preso fuoco, trasformandosi in una torcia che ha paralizzato l'arteria per oltre mezz'ora.Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, che ha deviato il traffico in attesa che la situazione tornasse normale. Fortunatamente gli occupanti dell'utilitaria erano riusciti ad abbandonare tempestivamente l'abitacolo anche aiutati da altri automobilisti. Per loro quindi solo un brutto spavento e nessuna ferita.