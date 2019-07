Paura in piazza Sant'Oronzo: giù un capitello della chiesa di Santa Maria delle Grazie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crolla una parte di un capitello della chiesa di Santa Maria delle Grazie, in piazza Sant'Oronzo. Fortunatamente, in quel momento, nessuno si trovava sotto, nonostante la chiesa del Cinquecento fosse appena stata aperta al pubblico.Sul posto, i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno subito messo in sicurezza l'area e il capitello danneggiato. Di quanto avvenuto questa mattina, è stata già informata la Soprintendenza dei beni culturali, che dovrà valutare il danno e capire come intervenire.Il tema della manutenzione e della cura delle chiese leccesi torna periodicamente alla ribalta, soprattutto per la scarsità di risorse disponibile a manutenere la pietra leccese