Paura in mare, esce col kayak e non fa più ritorno: recuperato a tarda notte

Una nottata difficile per i soccorsi in mare nel Salento dove tre diverse azioni di salvataggio in mare si sono rese necessarie per la Guardia Costiera. La situazione più preoccupante ha riguardato la richiesta di aiuto arrivata in serata dopo che un uomo si era allontanato in kaiak nel tardo pomeriggio a Otranto e non aveva più fatto ritorno.Immediate sono partite le ricerche in mare, durate varie ore fiché l'uomo non è statorintracciato intorno all'1 di notte nei pressi del Faro della Palacia mentre faceva ritorno a piedi. Ai soccorritori ha raccontato che il kaiak si era rovesciato al largo e che dopo varie difficoltà era riuscito a guadagnare a nuoto la riva.Paura anche a Ugento, dove due diportisti sono stati soccorsi intorno alle 2 di notte dopo essersi inagliati in uno scoglio all'ingresso del porto. Mentre a Gallipoli, alle 7 di questa matitna un natante ha lanciato l'allarme per avaria in mare ed è stato recuperato dal battello pneumatico della Guardia Costiera.