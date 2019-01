Paura in farmacia: rapinatore irrompe vestito da imbianchino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con addosso una tuta da imbianchino e sul volto una mascherina, ha fatto irruzione nella farmacia e, brandendo un taglierino, si è fatto consegnare i soldi custoditi nel registratore di cassa. Ancora una rapina ai danni della farmacia "Montagna" di via Leuca, più volte presa di mira in passato. Il bandito solitario ha agito attorno alle 16.45 ed è poi fuggito a piedi. Sul posto, per le indagini, sono intervenuti gli agenti di polizia che lungo la sua via di fuga hanno rinvenuto la tuta e la mascherina indossate. Le indagini sono affidate alla squadra mobile.