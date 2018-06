Paura in farmacia: armato di coltello, si fa consegnare l'incasso e scappa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una rapina si è consumata in serata ai danni della farmacia Piazza, in viale Aldo Moro, a Lecce. Intorno alle 20.30, quando il personale all'interno si stava preparando per la chiusura, un uomo armato di un coltello è entrato e si è fatto consegnare l'incasso della giornata. Dopodiché, stando alle testimonianze delle persone presenti, è scappato a bordo di uno scooter. Le ricerche del rapinatore sono scattate immediatamente: sulle sue tracce si sono messi carabinieri e polizia.