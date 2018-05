Paura in classe: la lampada al neon si stacca dal soffitto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal soffitto della classe si stacca una lampada neon e precipita tra i ragazzi. Tragedia sfiorata al “Renata Fonte” di Copertino. La denuncia sull’accaduto, condita di polemica social, è stata fatta a distanza di qualche ora, sul gruppo facebook “sei di Copertino” dai genitori di uno dei circa 600 alunni che frequentano la sede distaccata di via Fatima, dell’istituto comprensivo “San Giuseppe da Copertino”.Secondo quanto riportato nel post, mentre gli alunni delle quinte classi erano in aula, intenti a svolgere la prova Invalsi d’inglese, dal soffitto una plafoniera si è sganciata precipitando sul pavimento tra la paura generale di docenti e studenti seduti tra i banchi.Per fortuna, in direzione del neon caduto non sedeva alcun alunno, salvo un ragazzo posizionato a poca distanza, rimasto lievemente ferito da qualche scheggia sbalzata dopo l’impatto al suolo.Ma sui social ne è nata una polemica tra i genitori. In molti, ancora spaventati dall’accaduto chiedono maggiore attenzione e sicurezza per i propri figli, altri richiamano l’attenzione di Sindaco e istituzioni affinché si possano effettuare al più presto i lavori necessari per riqualificare gli ambienti scolastici e prevenire tali fatti.