Paura in città : tre colpi di pistola contro un'auto in sosta

Tre colpi di pistola sono stati esplosi questa notte - era circa mezzanotte e mezza - in via Ada Cudazzo, zona residenziale di Lecce.I colpi hanno raggiunto una Fiat Punto, vecchio modello, di proprietà di un giovane residente. Gli agenti della Squadra mobile di Polizia indagano per capire cosa vi sia all'origine del gesto violento e chi ha esploso i colpi. I residenti della zona, infatti, hanno visto tre persone, con il volto coperto da passamontagna, allontanarsi dalla zona a tutta velocità.Aggiornamenti nelle prossime ore.