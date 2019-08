Paura in città, fiamme all'ingresso di un bar del centro: è la seconda volta in pochi mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiamme davanti all’ingresso del bar “White Lady”, lungo via 95esimo Reggimento Fanteria, a due passi da piazza Mazzini. Per la seconda volta, in pochi mesi, la stessa attività commerciale del centro città viene interessata da un rogo, con ogni probabilità di natura dolosa.Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile di Lecce, che passeranno al setaccio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.