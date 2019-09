Paura in casa di un noto legale: «Apri la cassaforte o vi ammazziamo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura nella serata di ieri per un noto avvocato salentino, Antonio Savoia. Il professionista è sato infatti vittima di una rapina in casa mentre era con la sua famiglia. Il terrore è scattato intorno alle 20:30 in Via Andrano a Trepuzzi, sulla vecchia Strada per Squinzano quando tre persone, con il volto travisato e armati di pistola, hanno atteso il ritorno a casa del professionista. Sono quindi scesi dalla macchina e lo hanno minacciato con una pistola alla tempia, intimandogli di disattivare l'allarme. Dopo averlo colpito al volto lo hanno poi minacciato e dopo aver fatto stendere a terra moglie e figli, si sono fatti aprire la cassaforte con all'interno gioielli e denaro.Non appena l’avvocato ha dato l’allarme, sul luogo della rapina si sono precipitati i carabinieri di Campi Salentina e di Trepuzzi. Nel corso delle indagini verranno eventualmente visionati, i filmati di video sorveglianza di tutte le ville della zona.