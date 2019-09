Paura da Ettore Maglio: a fuoco i pannelli fotovoltaici sui tetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solo il celere intervento dei vigili del fuoco è riuscito a salvare il capannone di Ettore Maglio. La struttura che si occupa di ceramiche e arredobagno e si trova su via vecchia Lizzanello è stata infatti interessata da un incendio nella mattinata di oggi. A prendere fuoco sarebbero stati i pannelli fotovoltaici che si trovano sul tetto della struttura. Ma per fortuna, al netto di una denso nuvola nera che si è alzata nei cieli facendo temere il peggio, il rogo non ha avuto gravi conseguenze.