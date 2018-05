Paura al centro commerciale: minacciato con una pistola il custode dei parcheggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura nel pomeriggio al centro commeciale “Lo Spazio”, in via Vittorio Bachelet, a Lecce.Intorno alle 15.30 un uomo ha raggiunto i parcheggi sotterranei della strutturae pistola in pugno si è fatto consegnare l’incasso della giornata dal custode.Lo sconosciuto aveva il volto coperto da un casco integrale e una volta preso il denaro si è dileguato in fretta forse raggiungendo un complice parcheggiato poco distante. Sul posto gli agenti delle volanti.