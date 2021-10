Paura a Torre Vado: cade dagli scogli e resta svenuto in acqua

Cade sugli scogli di Torre Vado e resta ferito in acqua privo di sensi. È successo nel primo pomeriggio di oggi sul litorale della marina di Morciano di Leuca.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini di passaggio che hanno assistito alla scena e hanno chiamato i soccorsi: sul posto i sanitari del 118 che lo hanno tirato fuori dall'acua privo di sensi per trasportarlo d’urgenza presso l’ospedale di Tricase.

APPROFONDIMENTI SALVE Malore fatale: donna si accascia e muore in spiaggia TRAGEDIA IN VACANZA Malore mentre fa il bagno al mare, morto a 29 anni. La mamma:...

La caduta e lo svenimento a pelo d'acqua

L'incidente potrebbe essere stata causato da un malore improvviso o da una caduta accidentale. Nella caduta l'uomo si era ferito ed era rimasto senza conoscenza a pelo d'acqua. Se nessuno si fosse accorto di lui sarebbe potuta finire in tragedia. Invece i medici gli hanno riscontrato un trauma facciale e toracico e difficolatà respiratorie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Salve.