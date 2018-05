Paura a Squinzano: rapina nel centro scommesse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna a colpire a Squinzano il rapinatore solitario. L’ultimo colpo è stato messo a segno alle 14 di ieri pomeriggio, in pieno centro. Un uomo, armato di coltello, con il volto coperto e in abiti sportivi di colore scuro, ha fatto irruzione nel centro scommesse di Piazza Vittoria, in un orario in cui non c’erano troppi clienti. Si è avvicinato al cassiere e si è fatto consegnare tutto l’incasso della mattinata. Circa 1000 euro il bottino che il rapinatore è riuscito a portare via, fuggendo a piedi dal centro scommesse, nello stesso modo in cui era arrivato pochi minuti prima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che stanno conducendo le indagini