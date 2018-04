© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina ieri sera in un minimarket di via Argento, alle spalle del tribunale di Lecce: due persone, una delle quali armata di pistola, hanno fatto irruzione intorno alle 22 e dopo aver puntato l'arma al petto del titolare gli hanno portato via i 600 euro che aveva in una tasca. Indaga la polizia.