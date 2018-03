Paura a Lecce: il forte vento danneggia la cupola. Traffico bloccato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Il forte vento ha divelto nella nottata la cupola della Casa del mutilato, che si trova in piazza Italia, nei pressi di Porta San Biagio.L'intera zona è ora chiusa al traffico nel tratto compreso tra Viale Otranto e Viale Lo Re, per permettere l'intervento dei vigili del fuoco. A causa del persistere di forte vento, l'area rimarrà chiusa al transito per motivi di pubblica incolumità.