Paura a Lecce, ciclista investito nel traffico

Dopo l'impatto è crollato sull'asfalto con la sua bici, rimanendo gravemente ferito. Corsa in ospedale nel primo pomeriggio per un ciclista, coinvolto in un incidente stradale andato in scena intorno alle 16 sulla rotatoria di piazza del Bastione, nelle vicinanze del Bar Commercio, a Lecce.

Per cause ancora da chiarire, una Tolosa Yaris Verso ha urtato il malcapitato che stava pedalando in direzione del viale dell'università. Nello scontro il ciclista è stato sbalzato dalla sella per poi cadere rovinosamente per terra, ferito. Subito soccorso dai presenti, il malcapitato è stato raggiunto dai sanitari del 118, che l'hanno condotto d'urgenza presso l'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, dove è giunto in codice rosso. Sul luogo del sinistro anche gli agenti della polizia municipale di Lecce, che si sono occupati dei rilievi. A loro il compito di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

