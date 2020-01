Paura a Copertino: scoppia un incendio in un'abitazione

Ultimo aggiornamento: 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanta paura questa mattina in via Tasso, a Copertino . Un incendio si è propagato all'interno di un'abitazione fortunatamente vuota.Ad accorgersi delle fiamme un vicino di casa che ha anche cercato di spegnere il fuoco ustionandosi la mano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e il 118 per medicare il vicino coraggioso.L'incendio, le cui cause sono ancora da accertare, pare sia partito dal divano. Tanta paura nel quartiere particolarmente affollato.