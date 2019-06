Famiglia in balìa delle onde: salvati in extremis dal personale di un lido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A salvarli è stato solo il coraggio di due uomini. Paura, nel primo pomeriggio di oggi, a Casalabate dove un'intera famiglia è stata tratta in salvo da bagnino e titolare di un lido mentre si trovava in pericolo, risucchiata dalla risacca. Protagonisti della brutta avventura madre, padre e due bambini: tutto è accaduto intorno alle 15 sul tratto di spiaggia libera a ridosso del lido "Mosquito”.I componenti della famiglia, in difficoltà a causa delle onde, si sono ritrovati a circa un centinaio di metri dalla spiaggia senza più riuscire a tornare a riva. Ad accorgersi che si stava mettendo male è stato il bagnino dello stabilimento vicino che senza esitare si è lanciato in acqua assieme al proprietario del lido per riportare a riva la famiglia.Il rischio maggiore lo ha corso la bambina, che ha ingerito molta acqua ma per fortuna senza mai perdere conoscenza e per la famiglia tutto si è concluso con un brutto spavento. Solo ieri, poco più a nord, sul litorale brindisino, un turista tedesco di 36 anni ha perso la vita tra le onde