Patù: petali e ricami, torna nel Salento il rito dell'infiorata tra tradizione e devozione

Patù si è risvegliata al suono della banda e ai colori vivaci del tappeto artistico, lungo quasi 250 metri, realizzato durante la notte lungo via Principe di Napoli, nel cuore del centro storico del piccolo borgo, che conta meno di duemila abitanti. La tradizione dell'infiorata, giunta qui alla sua nona edizione, è strettamente legata alla Solennità del Corpus Domini.

Questa mattina, l'opera è stata benedetta dal vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, monsignor Vito Angiuli, insieme al parroco don Carmine Peluso. Il tema scelto è stato quello de "Gli alberi nella Bibbia".

Un chiaro richiamo la desertificazione che ha colpito le campagne salentine, un tempo ricche di maestosi uliveti secolari. Ma l’albero, come ha ricordato il vescovo, “simboleggia anche la vita”.

L'opera

La particolarità dell'infiorata di Patù risiede nell'utilizzo di oltre 130 specie di piante e fiori, raccolte nei campi e macinate senza l'aggiunta di polveri o segatura. Durante la notte, adulti, anziani e bambini si sono riversati in strada per realizzare il tappeto floreale, lavorando instancabilmente fino all'alba. Numerosi visitatori hanno assistito alla creazione dell'opera e scoperto il paese, visitando il Museo archeologico di Vereto (MAV) grazie alle visite guidate e gratuite, che sono proseguite fino a tarda serata e riprenderanno anche oggi.

Un altro aspetto distintivo di questa manifestazione è la sua evoluzione da evento religioso a momento di coesione sociale e culturale. Ai lavori partecipano anche i giovani ospiti dei centri SAI di Patù e Castrignano del Capo, gestiti dall'ARCI Lecce Solidarietà Cooperativa Sociale, inclusi ragazzi di religione musulmana. Questa partecipazione concretizza il concetto di convivialità delle esperienze e inclusione delle culture, rafforzando il senso di comunità e condivisione.

Le altre infiorate

Nella vicina Castrignano del Capo la tecnica utilizzata è quella che prevede l’utilizzo di segatura colorata. Il tappeto artistico, allestito in via San Giacomo, ha una lunghezza di circa 70 metri e il tema scelto è quello delle apparizioni mariane. Petali e foglie saranno protagonisti anche dell’infiorata di Gagliano del Capo, che quest’anno propone un tema legato al SIT (Solidarietà Internazionale Trinitaria) e richiama le figure di alcuni martiri, anche locali, che hanno dato la vita per Cristo.

I tappeti verranno percorsi dalle processioni in onore del Corpus Domini e resteranno in esposizione fino a domani.