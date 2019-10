Prossima fermata Termini: il pasticciotto alla conquista di Roma

Ultimo aggiornamento: 10:13

La storica pasticceria Martinucci apre a Roma , con un punto vendita vicino alla stazione Termini . L'azienda - con oltre 70 anni di attività alle spalle - lo ha comunicato ai suoi clienti, anche grazie agli scontrini dove si annuncia la prossima avventura fuori regione.La galassia di esercizi commerciali in tutta la Puglia è nata nel 1940, quando Giovanni Martinucci, da autista e stagnaio si reinventa gelataio ambulante e il figlio, Rocco, incontra poi Annunziata Panese, la cui famiglia era titolare di un forno a Specchia . Dal matrimonio fra i prodotti dolciari, come il pasticciotto , e il gelato nasce il primo punto vendita, cui seguiranno molti altri. Dal Salento a Bari, in piazza Mercantile, ad Alberobello, Polignano a mare e, ora, anche Roma Termini, varcando per la prima volta i confini della Puglia.