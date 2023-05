Pasticciotto day, tutto pronto per l'evento dell'1 giugno/Le novità

Il 1 giugno sarà il Pasticciotto Day, l'evento dedicato al simbolo della tradizione dolciaria del Salento. Non solo a Lecce, ma in contemporanea in tutte le pasticcerie aderenti all'iniziativa in Francia, Spagna e anche in Brasile. Novità di quest'anno il concorso fotografico «Pasticciotto Day photo contest».

L'evento

Fino alle 18 il dolce tipico sarà venduto al prezzo speciale di 90 centesimi nelle attività aderenti, mentre dalle 19 alle 23 sarà festa in Piazza Mazzini, a Lecce, per l'«Expo pasticciotto day», con attività e degustazioni, un laboratorio didattico di pasticceria a cielo aperto per la preparazione di migliaia di pasticciotti a cura dei maestri pasticceri di Confartigianato, venduti al prezzo di 1,50€.

Oltre ai pasticciotti saranno allestiti banchetti con le altre specialità dolciarie salentine.

Raccolta fondi

Anche quest'anno l'intero ricavato degli acquisti del dolce sarà devoluto alla Fondazione «Umberto Veronesi», a sostegno della ricerca scientifica d'eccellenza.

La novità

Il «Pasticciotto day photo contest» sarà aperto a tutti, fotografi professionisti e amatoriali e sarà aperto fino al 23 maggio. Le 20 opere più votate sui social saranno esposte nella mostra dal 31 maggio al 1 giugno in Galleria Mazzini, a Lecce. I vincitori saranno decretati da una giuria di esperti e poi premiati durante l'inaugurazione del «Pasticciotto Day».

Come è nata

La giornata in onore del pasticciotto è nata per la prima volta nel giugno del 2020 con l'obiettivo di ridare linfa alle attività del territorio, dopo il lungo periodo di stop a causa delle limitazioni legate alla pandemia da Covid-19.

Le dichiarazioni

«Pasticciotto day consente di approfondire le tematiche legate alla lavorazione artigianale delle materie prime, alla trasformazione delle stesse sino all’ottenimento del prodotto finale - ha detto l'organizzatore, Carmine Notaro - alla promozione del territorio attraverso le sue peculiarità dolciarie.

La storia

Il dolce di pasta frolla ripieno di crema, nato quasi tre secoli fa, è entrato ormai da anni nella lista nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali stilata dal «Ministero dell'Agricoltura»