Lecce: addio a Carmelino Cappa, pasticciere tra i più amati

Si è spento Carmelino Cappa, titolare della storica pasticceria di via Leuca, a Lecce, che portava il suo nome. Una piccola vetrina, la storica insegna e dentro golosità di ogni tipo: non c'è generazione di leccesi - ma anche di salentini - che non abbia fatto un salto da Carmelino per gustare le sue dolci meraviglie. La torta pasticciotto, i sontuosi cornetti, la girella alla crema con le gocce di cioccolato: solo un assaggio, è il caso di dire, di un lunghissimo elenco di prelibatezze capaci di addolcire le colazioni di buon mattino ma anche gli altri momenti della giornata.

Le colazioni prima della scuola di fronte al Magistrale

La sua pasticceria è stato anche un punto di riferimento per tutti gli studenti che sono passati dall'Istituto Magistrale Siciliani (ora Liceo) situato dall'altro lato della strada, in via Leuca, e a due passi da Porta San Biagio: la tappa prima di entrare a scuola era praticamente obbligata e non solo per le ragazze dell'ex Magistrale. Come pure le domeniche mattina quando, da Carmelino, si riversavano in tanti per portare a casa i dolcetti destinati al pranzo in famiglia. Un appuntamento fisso non solo per i residenti del quartiere. "Se n'è andata una parte importante della città", hanno commentato in queste ore i leccesi sui social. La pasticceria, da alcuni anni, era gestita da Annamaria Cappa.

