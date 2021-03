"Passi carrai, riduzioni del 30 per cento nelle marine". Sconto per i proprietari

"Subito una riduzione del 30 per cento per passi carrai nelle marine": il caso riguarda il Comune di Lecce e a chiederne lo sconto sono i consiglieri Antonio Rotundo, Pierpaolo Patti, Marco Giannotta e Sergio Della Giorgia. La richiesta è una mozione che verrà discussa nel Consiglio comunale di domani: sotto i riflettori l'imposta che migliaia di proprietari pagano sul litorale del capoluogo tra San Cataldo e Torre Rinalda.

"Con riferimento alla applicazione della tariffa per i passi carrai - si legge nella richiesta dei consiglieri di maggioranza - appare opportuno ed equo prevedere una graduazione in rapporto alla durata effettiva dell'occupazione dell'immobile. L'obiettivo è quello di prevedere, tra le ipotesi di riduzione, quella rapportata alla durata di utilizzazione dell'immobile, nel quale non si è residenti e si propone, a partire dall'anno 2021, una riduzione del 30 per cento della tariffa annua per i passi carrai nell'ipotesi in cui l'immobile, nel quale non si è residenti, è utilizzato per uso stagionale o saltuario per un periodo comunque non superiore ai 180 giorni nell'arco dell'anno".