Passaporti, basta lunghe attese. «Open Day per il 14 febbraio»

Lunghe attese - sino a 60 giorni - per i passaporti e a Lecce arriva l'open day. Dopo i disagi riscontrati nelle ultime settimane, con gli uffici di polizia letteralmente sommersi dalle copiose richieste che riguardano o la richiesta del passaporto o del suo rinnovo, il questore Andrea Valentino ha stabilito di organizzare un open day per smaltire il numero di richieste pervenute a Lecce e in provincia.

Appuntamento martedì



Appuntamento, dunque, il prossimo martedì, 14 febbraio, negli uffici preposti della questura di Lecce e nei commissariati di polizia di Galatina, Gallipoli, Nardò, Otranto e Taurisano che saranno aperti dalle 9 alle 18. Possono presentarsi nei commissariati più vicini al luogo di residenza i cittadini residenti nei Comuni della provincia di Lecce i quali hanno già effettuato la prenotazione on line sul sito "Passaporto elettronico" e che abbiano esigenze reali e documentabili di urgenza, anticipando così i tempi di rilascio. Le pratiche verranno acquisite in ordine di arrivo.

I documenti richiesti



Pur di evitare ulteriori attese, la questura invita gli utenti a presentarsi negli uffici soltanto se in possesso della documentazione richiesta, consultabile attraverso il sito internet dedicato. Proprio nei giorni scorsi lo stesso questore aveva sottolineato come, a causa di una inaspettata mole di richieste, il processo di smaltimento delle pratiche riguardanti il documento avesse subito qualche rallentamento. «I tempi di consegna dal momento della richiesta e del conseguente avvio delle pratiche a oggi sono stimati in media in 60 giorni negli uffici di Lecce e 25, 30 giorni nei commissariati della provincia. Dopo il Covid aveva spiegato Valentino c'è stata un'esplosione di richieste con la ripresa dei viaggi. In ogni caso garantisco che nessuno dei richiedenti è mai rimasto senza documento. A ciò aggiungo il fatto che chiunque si presenti negli uffici certificando la necessità di ottenere il passaporto per viaggi di lavoro, studio o motivi di salute comunque può ottenere il documento in tempi rapidi. A chi utilizza il passaporto per viaggi di piacere, invece, consigliamo sempre di non richiederlo all'ultimo momento». E l'open day del 14 febbraio è organizzato proprio per venire incontro ai cittadini che in queste settimane hanno presentato istanza di rilascio o rinnovo ma non hanno avuto la possibilità di prenotarsi on line.