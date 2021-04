Fuori strada con l'auto: corsa in ospedale per una 32enne

Sono migliorate nella notte le condizioni di salute di I.P. la 32enne di Campi Salentina ricoverata ieri pomeriggio in codice rosso all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce per le ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 18 sulla provinciale che collega Carmiano a Salice, al rientro dopo aver trascorso la Pasquetta in compagnia di amici e familiari a Magliano.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Si schiantano contro un albero: muore 44enne, grave la donna che era...

I soccorsi

Non sono del tutto chiare le cause dell'incidente. Sul posto per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Campi Salentina. Pare che l'auto, una Yaris, dopo aver superato una curva sia uscita fuori strada e terminato la corsa nella campagna circostante: forse per una perdita di controllo dell'auto per un un improvviso ostacolo sulla strada o un malore. Militari che restano in attesa dei valori del test alcolemico effettuato in ospedale alla giovane.