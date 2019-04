Pasculli torna in campo, per Poli Bortone sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pedro Pablo Pasculli in campo con Adriana Poli Bortone. La candidata sindaco ha presentato oggi alla città il campione che si spenderà con lei in questa campagna elettorale: «Avere al nostro fianco Pedro è un motivo di soddisfazione perché è un professionista che ben conosce i problemi e i bisogni dello sport salentino - ha commentato Poli Bortone - non solo quelli del calcio. Dai prossimi giorni saremo al lavoro con una equipe di esperti per mettere a punto il programma degli interventi e delle iniziative che abbiamo pensato sul tema delle emergenze sportive in città. Con Pedro Pasculli intendiamo riprendere l’esperienza felice della scuola calcio comunale ‘Lecce goal’ che dal 1998 al 2007 riuscì a formare decine e decine di ragazzi leccesi, e che vogliamo intitolare al compianto e amatissimo mister Mimmo Renna, scomparso pochi mesi fa».Pasculli ha disputato sette campionati con la maglia del Lecce (4 stagioni in serie A per un totale di 29 gol e 3 stagioni in serie B per complessivi 24 gol). E da giallorosso, giocò nella nazionale argentina che vinse poi il mondiale in Messico.