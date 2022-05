Partita Lecce-Pordenone, via alla prevendita dei biglietti. Ed è già caccia al ticket

Lecce-Pordenone, biglietti in vendita per tutti e prime code. Finita la prelazione destinata esclusivamente ai tesserati "program", il club giallorosso da questa mattina ha messo in vendita i tagliandi destinati a tutti.

Già le prime code davanti alle rivendite

Sin da subito lunghe code, nei pressi dei punti vivaticket in città e anche sul sito. Online è possibile acquistare il ticket ma serve armarsi di molta pazienza: circa 15-20 minuti di attesa prima di poter accedere al sito e fare i propri acquisti.

Settore ospiti già esaurito

Dopo il caos per Vicenza, con il settore ospiti esaurito in pochissimi minuti, un'altra dimostrazione d'amore del popolo leccese, in una partita che può valere la Serie A. Per acquistare i biglietti si può accedere al sito www.vivaticket.com oppure seguendo le indicazioni della società.

Punti vendita

- BIGLIETTERIA ON-LINE anche il giorno della gara al link uslecce.vivaticket.it e registrandosi al sito:

in modalità HOME TICKETING, preferibilmente in formato digitale da scaricare sul proprio cellulare.

- PUNTI VENDITA AUTORIZZATI U.S. LECCE

(obbligatorio esibire documenti d’identità in originale o fotocopie, card USLecce Program, vecchio abbonamento 2019/2020).

Punti Vendita Autorizzati - Vedi elenco disponibile al seguente link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

- BOTTEGHINI STADIO

CHIUSI. Saranno attivi solo i servizi di RITIRO ACCREDITI / CAMBIO UTILIZZATORI / RITIRO TITOLI DI ACCESSO AREA HANDICAP.