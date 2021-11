Parrucchiere esce da casa in bicicletta e scompare. Scattano le ricerche a tappeto

Ore di apprensione a Melpignano, in provincia di Lecce, per la scomparsa di Fabio Zaminga, parrucchiere di 49 anni. L'uomo che per diversi anni ha vissuto in Svizzera, da qualche tempo aveva fatto rientro nel Comune della Grecìa Salentina dove aveva aperto un salone. Da ieri mattina del 49enne non si hanno più notizie.

L'allarme dei familiari dopo il ritrovamento della bici

Fabio Zaminga è uscito presto come d’abitudine in bici per aprire il salone ma il negozio è rimasto chiuso. I familiari e conoscenti hanno trovato solo la bici ed hanno dato l’allarme. Al momento della scomparsa Zaminga indossava abiti scuri. Secondo quanto riferisce la Protezione civile l'ultimo avvistamento risale alle 3.45 di questa notte, in Piazza San Giorgio a Melpignano. Chiunque dovesse avere notizie utili è pregato di contattare il 115, numero di emergenza dei Vigili del Fuoco.