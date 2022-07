Cade dal monopattino elettrico: grave studente

Studente cade dal monopattino elettico e finisce in rianimazione. Uno studente 23enne di Casarano è ricoverato in ospedale da ieri sera a Parma anche se le sue condizioni pare siano migliorate.

Il 23enne è stato soccorso alle 3 della notte in zona Cornocchio a Parma: per cause ancora tutte da accertare lo studente, che viaggiava in monopattino elettrico, è caduto a terra procurandosi gravi ferite. Il salentino è stato soccorso dal personale del 118 arrivato sul posto ed è stato poi trasportato all'ospedale Maggiore di Parma dove è ricoverato in gravi condizioni.