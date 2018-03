Parcometri "sabotati" e scritte No Tap: vandali in azione nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In via xx settembre a Lecce ignoti nella notte hanno bloccato i parcometri e scritto No Tap.Dal controllo risultano tre parcometri inefficienti per via della presenza di silicone e chiodi.Da comprendere se il danneggiamento sia legato alla protesta No Tap: quello di bloccare i parcometri è di solito un metodo adottato dai parcheggiatori abusivi per aumentare gli introiti. Indagano gli agenti della Questura di Lecce.