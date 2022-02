Parco Gondar, si riparte. E dopo quattro anni di stop tornano i grandi concerti

Dal trionfo di Sanremo all’estate gallipolina. In un appuntamento già sold out. L’annuncio della data pugliese del tour di Blanco, che si esibirà a Gallipoli il prossimo 4 agosto al Parco Gondar, apre nuovi scenari per la stagione turistica. L’annuncio porta con sé due diversi risvolti. Da un lato l’aspetto mediatico e promozionale per la città, scelta dal neo vincitore del Festival come unica tappa pugliese; dall’altro è di fatto la conferma,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati