Parco Gondar e abusivismo, tutti assolti e via i sigilli dalla struttura

La lottizzazione abusiva è prescritta, per il resto tutte assoluzioni. E nessun provvedimento di confisca per il Parco Gondar di Gallipoli, che dovrà essere restituito, senza sigilli, ai proprietari e gestori. E potrà quindi tornare ad essere il teatro di attività imprenditoriali nel settore degli eventi.

La decisione

Si è concluso così, ieri, il processo che ha riguardato sette persone, per cui erano state invocate dal pm Alessandro Prontera condanne a un anno di arresto. Si trattava di Ferruccio Errico, di Gallipoli, amministratore della Gondar Srl e legale rappresentante della società “Sold Out”; Christian Scorrano, altro amministratore della Gondar Srl. Stessa richiesta era stata avanzata dalla procura per i tecnici progettisti: Antonio Ferilli; Mario Stefanelli; Franco Ancora, tutti di Gallipoli e per Sergio Leone di Taviano, all’epoca dei fatti, funzionario delegato alla firma per Dirigente (chiesta la prescrizione del reato di falso).

La richiesta del pm

Era stata invocata anche la pena di 1 anno e 2 mesi per Giuseppe Cataldi, 64 anni, ex dirigente del Settore Urbanistico, per lottizzazione abusiva e falso. Cataldi è stato assolto nel merito dall'accusa di falso: il fatto non sussiste. Ma il nodo principale, naturalmente, come in tutte le vicende giudiziarie dello stesso tipo, era quello che concerneva la confisca dell'area su cui sorge il Parco Gondar. Confisca che non può essere disposta, in mancanza di una affermazione di responsabilità. La sentenza porta la firma del giudice monocratico Bianca Maria Todaro.