Il parco usato come discarica e i ragazzini lanciano i petardi. I residenti: «Non se ne può più»

«Il Parco della musica di Magliano (frazione di Carmiano) utilizzato come pista per scooter e in balia di adolescenti maleducati». L'allarme reso pubblico sui social arriva da una giovane mamma di Magliano, che nei giorni scorsi si era recata con la famiglia nell'area verde pubblica per festeggiare il compleanno di un'amica della figlia. «Intorno alle 18.30 racconta la donna - ho portato mia figlia al parco per il compleanno di un'amichetta e con mio marito abbiamo fatto una passeggiata verso i murales, e qui abbiamo notato un gruppetto di ragazzini, tra i 13 e 14 anni, intenti a lanciare petardi, mentre una signora anziana da sola era seduta sulla panchina e i bambini giocavano alle giostrine. Ho dovuto rimproverarli per farli smettere e mandarli via. Aggiungo che un pò d'immondizia sparsa per terra faceva purtroppo da cornice all'area giochi».

Il dibattito sui social

Il post social in breve ha attirato numerosi altri commenti dei residenti della zona, rammaricati per rumori e i disagi vissuti nelle ultime settimane. «È uno stress che viviamo dalle 17 del pomeriggio fino alle 2 della notte aggiunge un'altra donna. Ci sono diversi gruppi di ragazzi maleducati che corrono con gli scooter nell'area verde e lanciano lattine o pietre nei giardini delle abitazioni col rischio di far del male. Per non parlare poi delle bottiglie di birra poggiate sul muro perimetrale o sui marciapiedi». Al dibattito su Facebook hanno replicato anche dei ragazzi, abituali frequentatori dell'area, provando ad allontanare ogni responsabilità su quanto rimproverato loro. Confronto tuttavia che si è chiuso poi con l'appello condiviso tra i residenti «per responsabilizzare tutti a comportamenti più attenti e al contempo spronare le forze dell'ordine e chi di competenza ad intervenire per migliorare la situazione nel lungo termine e non solo quando ci sono gli eventi».