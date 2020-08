L'isola pedonale invasa dagli scooter: parcheggio sotto l'antica Porta

Ultimo aggiornamento: 09:44

Il barocco ostaggio (anche) delle due ruote. Porta San Biagio, una delle tre porte di accesso al centro storico di Lecce , ormai è stata scambiata per un parcheggio - night and day - di scooter e motociclette.La foto scattata è solo una fra tante, la situazione è così ormai da settimane, da quando la movida ha ripreso ad animarsi nella ripresa post Covid. E così che l'area pedonale antistante Porta San Biagio viene scambiata dai più giovani - e non - come posto ideale in cui parcheggiare il proprio mezzo a due ruote con il rischio - ed è già accaduto - di sporcare il muro del monumento storico con la gomma dello scooter. Molti mezzi infatti sono parcheggiati a pochissimi centimetri dal muro di pietra leccese che di giorno luccica sotto il sole, basta una manovra sbagliata o in qualche caso togliere il cavalletto al mezzo per finire contro il muro lasciare l'impronta con la gomma.Al parcheggio indiscriminato di mezzi a due ruote si aggiunge anche il fatto che i motociclisti su quell'area pedonale - delimitata anche da paletti a ridosso della strada per scoraggiare il parcheggio delle auto - ci scorrazzano pure con gli scooter, un po' per cercare parcheggio, un po' per divertimento: ci si ferma a parlare con gli amici col motore acceso, si scambiano messaggi, ci si da appuntamento per il giorno dopo.Multe? Neanche a parlarne. D'altronde per quale motivo dovrebbe scattare la sanzione. «Non facciamo multe - spiega l'assessore alla Polizia Municipale, Sergio Signore - piuttosto forse sarebbe il caso di installare nei pressi della porta le rastrelliere per il parcheggio delle due ruote che come sappiamo sono insufficienti in città». Ma tant'è. Almeno per il momento si potrà continuare a parcheggiare ai piedi di Porta San Biagio, un po' come accade anche a Porta Rudiae dove però i mezzi vengono lasciati nei pressi della porta ma sulla strada non coperta dai basoli.I controlli tuttavia continuano, assicura l'assessore Signore, che purtroppo ammette che la maggior parte delle multe elevate dagli agenti della municipale sono ai danni degli utenti dei monopattini. Il servizio di sharing dei mezzi elettrici insomma sembra piacere e non poco - a leccesi e turisti - ma proprio non ci vuole convincere che si devono rispettare le regole del codice della strada. E dunque sanzione sia. Per quale motivo? Presto detto. Prima di tutto per l'uso improprio che viene fatto dei mezzi utilizzati come se fossero degli scooter e quindi con due persone a bordo (alle volte è capitato anche in tre). Un altro motivo che fa scattare la multa e la guida - negli orari notturni - senza le bretelle o il giubbotto catarifrangente. Praticamente nessuno indossa i dispositivi di sicurezza, come il casco per esempio, e scattano le multe. «Sanzioni da 50 euro - ha ricordato l'assessore Signore - che diventano 35 se vengono pagate entro cinque giorni».