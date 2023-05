Parcheggio perfetto, ma senza freno a mano: e l'auto finisce in un garage

Un parcheggio quasi perfetto. Peccato però che alla guida non ci fosse nessuno. E non c'era nemmeno il pilota automatico. E' accaduto di nuovo a Gallipoli. Il video, postato sui social da PugliaMyLove, fa il giro del web.

Dopo il furgone di via Kennedy che, lasciato in sosta senza freno a mano, aveva seminato il panico sulla strada, ora è la volta di via XX Settembre. E’ accaduto lo scorso 2 maggio, quando qualcuno , proprietario di un’auto non proprio di piccola cilindrata, ha lasciato il proprio mezzo senza il freno a mano. Ed è così che l’auto ha pensato di andare a parcheggiarsi da qualche altra parte, dove magari le piaceva di più.

Paura ma nessun ferito

Una bella scivolata all’indietro con botticella ad un’auto parcheggiata sulla destra e poi un mezzo giro all’incrocio fino ad andare ad incastrarsi perfettamente nel viale di un portone. Una corsa folle durata una manciata di secondi e che non ha fatto nessuna vittima. Solo una questione di fortuna: poteva trovarsi un pedone, una bici, un motorino o un’altra auto, invece a parte il danno all’auto parcheggiata, la corsa è filata liscia come l’olio come se, davvero qualcuno fosse alla guida. Era lo scorso ottobre, quando in via Kennedy un furgone parcheggiato a metà strada scivola giù con le macchine che zigzagavano per evitarlo, fino a schiantarsi su un’auto parcheggiata. Per fortuna nessun danno alle persone.