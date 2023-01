Stop al parcheggio nell'atrio seicentesco: multe e carro attrezzi contro i furbetti della sosta a Palazzo dei Celestini. Il regolamento

Stretta sui furbetti del parcheggio all'ombra del colonnato barocco di Palazzo dei Celestini: multe in arrivo e rimozione coatta con il carro attrezzi per i trasgressori. L'atrio seicentesco del gioiello nel cuore di Lecce potrà, così tornare a respirare dopo anni di incursioni di auto e mezzi non autorizzati. Il giro di vite sullo spazio in comune tra la Provincia e la Prefettura di Lecce porta la firma dell'amministrazione provinciale guidata da Stefano Minerva.

Il regolamento in Consiglio lunedì 30 gennaio

Sarà discusso e approvato nel Consiglio provinciale convocato il prossimo lunedì, 30 gennaio il regolamento che promette guerra ai trasgressori: i veicoli parcheggiati o in sosta, senza titolo né autorizzazione, saranno rimossi grazie all'intervento della Polizia provinciale o di ditte specializzate, con costi a carico degli stessi trasgressori.

«La collaborazione istituzionale fra Provincia di Lecce e la Prefettura aveva sottolineato nelle scorse settimane il presidente Stefano Minerva , con un regolamento esecutivo dell'accordo già in vigore, è un fatto certamente positivo, che va nella direzione della valorizzazione del complesso dei Celestini e della sua fruizione turistica e culturale. L'intesa con la Prefettura di Lecce in tal senso è massima, prova ne è la rinnovata collaborazione fra le due strutture tecniche che ha portato alla stesura del regolamento che verrà poi portato all'attenzione del Consiglio per il relativo voto».

Intesta tra Provincia e Prefettura



Il complesso normativo, costituito da 13 articoli e al vaglio del Consiglio provinciale, punta ad aggiornare quello già esistente e siglato tra le parti nel 2015, con la rinnovata collaborazione tra Provincia e Prefettura che ha permesso di individuare, in tempi brevi, un'intesa a tutela del patrimonio artistico e culturale di Palazzo dei Celestini. Sanzioni e rimozione coatta del mezzo alle auto abusive di quanti, in barba ai divieti e alle limitazioni previste e in sfregio al gioiello tra i più preziosi di arte e cultura leccese, pretendono di poter utilizzare il colonnato barocco come parcheggio privilegiato. Una pessima abitudine che si trascina da anni all'interno dell'immobile a pochi metri da Santa Croce che affaccia sulla centralissima via XXV Luglio.

Il "gioiello" invaso dalle auto che non piace ai turisti

Una situazione mal tollerata da cittadini e turisti, costretti a fare lo slalom tra le auto per godere di uno tra i gioielli di arte e cultura più preziosi della città. E non più tollerabile per l'amministrazione provinciale che, di concerto con l'ente governativo guidato dal prefetto Luca Rotondi, nelle scorse settimane ha rimesso mano al precedente regolamento. Seppure l'apparato resti quello di 8 anni fa: al netto delle sanzioni e della rimozione coatta novità del nuovo regolamento resta confermata la suddivisione (tra Provincia e Prefettura) dei 12 posti auto disponibili all'interno dell'atrio. Necessità di accesso vincolata a ragioni di servizio e ordine pubblico. Ma resta garantita la possibilità, per i consiglieri impegnati nelle assemblee o commissioni, di posteggiare la propria auto per la durata delle sedute o per l'espletamento delle funzioni prettamente istituzionali. Inoltre, nei giorni in cui è convocato il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica saranno consentiti accesso e sosta alle auto a servizio dei componenti dello stesso Comitato mentre sono consentiti, sempre salvo esaurimento posti le soste di moto e biciclette. Ora il testo del regolamento passerà al vaglio dell'assise provinciale per il via libera definitivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA