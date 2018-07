Parcheggio Asl: 468 posti per la Movida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il parcheggio di via Miglietta, quello interno alla direzione generale della Asl, sarà disponibile da oggi come area sosta per i fine settimana. Lo prevede la convenzione che Palazzo Carafa ha sottoscritto con la Asl (un'altra è stata sottoscritta con l'Università del Salento) consentendo all'utenza l'uso dei parcheggi nel fine settimana come accaduto per il periodo di Natale.Lo stabilisce l'ordinanza dirigenziale n.1247: premesso che la convenzione prevede nei fine settimana e nei giorni festivi e pre festivi, l'utilizzo di aree a parcheggio site all'interno delle aree di pertinenza del Distretto Socio Sanitario di Lecce, ex ospedale Vito Fazzi ed ex Opis di Lecce, come parcheggio pubblico, l'ordinanza ordina la regolamentazione della circolazione. Dunque i tanto attesi parcheggi, dopo gli interventi effettuati dalla Asl, saranno disponibili da oggi per i fine settimana. Già da ieri sera, infatti, in base agli accordi presi, la sbarra situata all'ingresso del parcheggio di via Miglietta è rimasta alzata per consentire l'accesso pubblico. In queste settimane si è provveduto a sistemare la segnaletica verticale e orizzontale propedeutiche alla definizione delle aree di sosta. E si è provveduto alla regolamentazione della circolazione interna alle aree di pertinenza: al presidio ospedaliero ex Vito Fazzi è consentito l'accesso solo da via Miglietta e l'uscita, oltre che dalla stessa via Miglietta, è prevista dalle due aperture presenti su piazza Bottazzi. All'interno si è provveduto alla risistemazione della segnaletica verticale e orizzontale, all'individuazione e al disegno delle aree di sosta con strisce bianche per i 468 posti auto disponibili, e dei 60 posti auto riservati alle persone con disabilità, dei parcheggi per i dipendenti, per la Guardia Medica, per i mezzi del 118 e per i mezzi di servizio. Alla Polizia Locale e alle altre forze pubbliche che ne hanno facoltà è assegnato il compito di far rispettare l'ordinanza.«L'esperienza della degenza ospedaliera, della visita medica o della occasionale fruizione di servizi di assistenza sanitaria si compone per il cittadino anche di aspetti pratici come l'arrivo, spesso in auto, alla cittadella della salute, la ricerca del parcheggio ha dichiarato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini con la Convenzione sottoscritta nel marzo scorso, il Comune e la Asl hanno deciso di camminare fianco a fianco per garantire a chi fruisce del servizio sanitario un'esperienza migliore e più ordinata».«Il percorso condiviso con il Comune è scaturito dalla necessità di rimettere ordine alla viabilità interna di via Miglietta e dell'ex Opis dichiara Ottavio Narracci direttore generale Asl Lecce - La finalità: migliorare la fruibilità dell'intera area per il pubblico, ma anche per i dipendenti che vi lavorano e per i mezzi di emergenza che vi operano».