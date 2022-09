Parcheggiano sulle dune con i fuoristrada: multa da 300 euro

Parcheggiano sulle dune col fuoristrada: multa da 300 euro a Torre Veneri. È stato un cittadino a segnalare il parcheggio selvaggio sull'area demaniale. Ha allertato la sala operativa del comando della Polizia Locale di viale Rossini e una pattuglia, intorno a mezzogiorno, è intervenuta a Torre Veneri, in località Frigole, per verbalizzare due fuoristrada che avevano utilizzato i sentieri presenti sulle dune della zona militare per raggiungere la spiaggia a ridosso della battigia.

I controlli, poi la multa

Ai due conducenti, un ignaro turista romano accompagnato dalla moglie e un residente a Surbo con cani e figlioletto al seguito, le agenti hanno contestato la violazione dell’Ordinanza Balneare 2022 della Regione Puglia per aver sostato su area demaniale marittima, comminando una sanzione che ammonta a euro 300,00.

L’ordinanza balneare, infatti, vieta il transito e la sosta dei veicoli in tutte le aree demaniali della costa pugliese, che, nel caso di Torre Veneri, ricade di una zona SIC, un ambito territoriale particolarmente protetto perché area strategica per la tutela di habitat di importanza europea.