Parcheggi per il weekend: 420 posti (gratuiti) in più

Aree di sosta extra ogni fine settimana negli spazi di Asl, Ateneo e Camera di Commercio. Per un totale di 420 posti in più rispetto a quelli disponibili ogni giorni. Stalli rigorosamente gratuiti.Palazzo Carafa prova a combattere l'incubo del parcheggio e per il mese di agosto potrebbe mettere a disposizione della città gli spazi di proprietà dei tre enti, chiesti in concessione per ampliare l'offerta di servizi durante i weekend estivi.Già da qualche settimana, infatti, nel cuore storico si fatica a camminare a piedi. Tanti, infatti, sono i turisti che ogni giorno visitano il capoluogo, per vivere la movida salentina e scoprire le meraviglie del barocco, e che devono fare i conti con la ricerca disperata di strisce blu. Per questo motivo il Comune prova a venire in soccorso degli automobilisti con più di 400 posti auto con accesso senza grattino, che potranno essere utilizzati da chi vorrà evitare di avventurarsi nel centro storico. Un modo, appunto, per evitare di cercare un posto auto sempre più difficile da trovare. E tanto più in agosto quando la città, soprattutto nei weekend e in occasione degli eventi, rischia di scoppiare.Una prassi - quella delle aree extra in convenzione - ormai consolidata da circa due anni e pensata con l'obiettivo di offrire a chi è al volante delle soluzioni alternative per la sosta, evitando ai forestieri il rischio di rimanere imbottigliati tra le vetture, ma anche di mantenere l'ordine, scongiurando i disagi alla circolazione solitamente creati dai parcheggi improvvisati e dalle file multiple.In un primo momento il Comune aveva pensato di far partire il servizio già in questo weekend tanto da essere inserito nella stessa ordinanza della Ztl anticipata alle 18. La partenza del servizio, però, è stata rimandata di una settimana per limare gli ultimi dettagli. Conclusione: i 420 posti auto in più saranno disponibili dal prossimo fine settimana e, come si è detto, nei giorni festivi e prefestivi.Gli automobilisti avranno a disposizione le strisce bianche di via Adua (70 posti), non lontano dall'obelisco. Ci sono, poi, i parking di via Di Ussano e del Principe Umberto (entrambi per un totale di 70 posti) messi a disposizione da UniSalento: si tratta di due parcheggi non molto distanti tra di loro in zona viale Gallipoli. A questi va aggiunto il parcheggio di via Petraglione (110) in convenzione con la Camera di Commercio, anch'esso situato nell'area tra viale Gallipoli e la zona della stazione. Strategico, dunque, anch'esso soprattutto per chi arriva da sud. Nella zona est della città si trova, invece, il quinto parcheggio: è quello di via Miglietta (170 posti, il più grande dei cinque) negli spazi dell'Asl e frutto della convenzione con i vertici sanitari di Lecce.I parcheggi gratuiti saranno segnalati mediante l'ubicazione di tralicci e totem e l'apposizione della P di parcheggio e del logo del Comune di Lecce. Una boccata di ossigeno per i vacanzieri che faranno visita al capoluogo salentino e che solitamente hanno a disposizione solo le aree di Foro Boario (360 posti) e Settelacquare (400 posti) e di via San Nicola (piazzale Cimitero, 80 posti) gratuite solo nei festivi.Per le prossime settimane estive, quindi, evitare lo stress da parcheggio dovrebbe essere più facile per chi arriverà in città. Come già anticipato, per tutto agosto dal Foro Boario è possibile usufruire del servizio di Park and Ride con una navetta di collegamento notturna. La formula consente di sfruttare il servizio di sosta dai parcheggi di interscambio collegati con i trasporti urbani. Gli automobilisti possono scegliere la tariffa da 2 euro che permette di lasciare il veicolo in sosta senza limiti di orario presso il City Terminal (360 posti auto) e di arrivare nel cuore della città a bordo degli autobus Sgm. Non solo. Ogni pomeriggio dalle 18 e fino all'1 di notte è attiva una navetta che accompagnerà i visitatori nel centro storico senza troppa fatica.Chi, invece, preferisce fare due passi in più potrà optare per i posti auto in convenzione con gli enti, più vicini all'Ovale: via Adua distanza 10 minuti a piedi, via Petraglione 12 minuti, Principe Umberto 14 minuti, via Miglietta 16 minuti. Poche alternative, invece, per chi deciderà di avventurarsi in centro con la propria vettura e che dovrà armarsi di pazienza per evitare lo stress da parcheggio che non c'è.