Parcheggi a pagamento in città, le strisce blu “invadono” persino le zebre per i pedoni - La segnaletica è senza senso

Le strisce blu ovunque. Persino a cavallo di quelle bianche, destinate all'attraversamento dei pedoni. Pioggia di critiche e segnalazioni all'indirizzo dell'assessore ai Trasporti, Marco de Matteis che prontamente su Facebook chiarisce: «Da un primo riscontro non risulta trattarsi di un intervento realizzato da Sgm. Attendo risposta dalla direzione lavori di Open fiber per capire se è un ripristino. Ricostruisco la situazione e faccio intervenire».



La foto, intanto, continua a raccogliere i commenti fra il divertito e l'indignato degli internauti: bisognerà forse pagare anche per attraversare la strada? Ai posteri l'ardua sentenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA