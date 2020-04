Parcheggi gratis e libero accesso alla Ztl fino al 17 maggio: le disposizioni del Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Lecce ha disposto la proroga della sospensione temporanea della tariffazione della sosta cittadina e la disattivazione delle telecamere ai varchi della Zona a Traffico Limitato fino al prossimo 17 maggio: in buona sostanza, non si dovrà pagare il parcheggio sulle strisce blu e si potrà avere accesso alla Ztl.La Ztl sarà attraversabile liberamente dalle auto, soprattutto per favorire le attività delle associazioni di volontariato che contribuiranno alla eventuale assistenza di persone in quarantena o anziani non autosufficienti residenti nel centro storico.I cittadini interessati al rilascio o al rinnovo dei pass sono invitati ad inoltrare le loro istanze a protocollo@pec.comune.lecce.it. Tutte le pratiche saranno evase e i pass potranno essere ritirati una volta riavviata l’attività a sportello del settore Mobilità.