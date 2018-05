Ex Fazzi, segnaletica pronta entro il 31 marzo: "Poi palla al Comune"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo gli annunci, si passa ai fatti. E la Asl, in una nota, avvisa che «sono in corso i lavori per rifare la segnaletica nell’area dei parcheggi ex Opis ed ex Fazzi», in via Miglietta. Si tratta della zona intorno al complesso della Cittadella della Salute, che l’azienda sanitaria ha concesso al Comune perché sia aperta al pubblico nei fine settimana - il sabato, dalle 15, e la domenica fino a mezzanotte - così da ampliare l’offerta di posti auto per chi raggiunge o vive la città.«è cominciato venerdì mattina - scrivono dalla Asl - l’intervento che prevede il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale in tutta l’area dell’ex Opis e dell’ex Fazzi, così come da programma».«Il personale in staff alla Direzione generale - proseguono - conta di poter terminare l’attività entro il 31 maggio, rispettando puntualmente i tempi previsti. La palla passerà poi all’ufficio Mobilità del Comune, per dare concreta attuazione ai contenuti della convenzione siglata fra Asl e Comune, che prevede sia la possibilità di controllo della viabilità interna al perimetro Asl da parte della Municipale, sia l’apertura dei parcheggi alla fruibilità degli automobilisti leccesi nei fine settimana e giorni prefestivi e festivi. Il passaggio successivo - concludono - riguarderà l’area dell’ospedale “Vito Fazzi” che, come preventivato, richiederà tempi più lunghi e interventi più articolati».Dunque l’accordo si articolava in due tronconi: il primo, che entrerà nel vivo a settembre, per il controllo dell’area interna all’ospedale Fazzi da parte della Municipale. L’obiettivo della Asl è impedire si ripeta il far west di auto che, nei mesi scorsi e ancora oggi, mette a rischio persino la viabilità dedicata ai mezzi di soccorso, come le ambulanze.La seconda parte dell’accordo con il Comune, invece, prevede l’apertura al pubblico dei parcheggi in via Miglietta per i fine settimana. La Asl ha acconsentito a questa possibilità e la zona sarà “ceduta” per due giorni grauitamente. La convenzione prevede che i lavori di sistemazione della segnaletica siano a carico dell’azienda sanitaria, mentre Palazzo Carafa lavora a un bando per individuare eventuali gestori dei parcheggi Asl e anche di quelli messi a disposizione da Camera di Commercio e Università. «In questo modo - ha chiarito giorni fa il sindaco Carlo Salvemini - potenzieremo i servizi e miglioreremo la comunicazione».