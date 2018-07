Parcheggi e navette per piazza Libertini: arriva Battiti Live

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[PALLINOBLU] Conto alla rovescia per Battiti Live la manifestazione musicale organizzata da Radionorba che domani sera farà tappa a Lecce in piazza Libertini. Sul palco sono attesi Mihail, il fenomeno internazionale del momento, Ghali uno dei nomi più attesi e poi Loredana Berté che canterà con salentini Boomdabash e poi Luca Carboni, Mario Biondi e Dolcenera, Takagi e Ketra in coppia con Giusy Ferreri, Dear Jack, Gabry Ponte e il rapper salernitano Capo Plaza. Le attese sono alte e anche la presenza di pubblico: per questa ragione Palazzo Carafa - dopo una serie di incontri con Questura e Prefettura - ha messo a punto una serie di servizi per la mobilità affinché muoversi dentro Lecce sia il più facile possibile. L’invito, nemmeno a dirlo, è quello di muoversi a piedi per raggiungere l’area concerto di piazza Libertini.A disposizione degli automobilisti ci saranno quattro aree parcheggio gratuite: Asl via Miglietta (170 posti da domenica 8 luglio alle 16), Foro Boario (360 posti), Settelacquare (400 posti), area marcatale di via Bari (350 posti). Da qui si può raggiungere il centro o a piedi - dai ai 30 minuti la percorrenza dalle varie zone - oppure utilizzando i bus navetta gratuite messe a disposizione da Sgm. Le navette inizieranno a circolare dalle 18 di domani fino all’una della notte con una frequenza di 10 minuti e partiranno da via Bari e da Settelacquare. Il percorso: via San Francesco d’Assisi, via Imperatore Adriano, Via Del Mare, Piazza Palio, via Pitagora, Parcheggio Settelacquare, viale Aldo Moro, via Roma, Parcheggio Mercato Via Bari, via Roma, viale Aldo Moro, Parcheggio Settelacquare, via Pitagora, Piazza Palio, via del Mare, via Imperatore Adriano. La fermata da e per l’area concerto è prevista in via San Francesco D’Assisi, lato Villa Comunale.E c’è di più. Nelle due aree parcheggio, Settelacquare e nei pressi del Cimitero l’amministrazione comunale posizionerà 50 oBike. «Un ulteriore servizio di mobilità sostenibile utile a chi vorrà raggiungere l’area concerto di Piazza Libertini senza stress», fanno sapere dal Comune.Il suggerimento da parte del Comune, per chi arriva da fuori Lecce è quello usare la Tangenziale Chi viene da Gallipoli o da Maglie può utilizzare la Tangenziale Est all’ingresso in città e usare l’uscita 8b per raggiungere Settelacquare o l’uscita 7B per il parcheggio di via Bari. Mentre chi arriva dal Nord Salento o da Brindisi può arrivare in città da viale Porta D’Europa è parcheggiare al Foro Boario, in alternativa si può scegliere di imboccare la tangenziale Est direzione Maglie e raggiungere le uscite 7A per il parcheggio di via Bari o 8A per il parcheggio di Settelacquare.Minime le limitazioni al traffico veicolare. Infatto, al solo scopo di far transitare i bus navetta, sarà chiusa alle auto la corsia interna di via Garibaldi e via San Francesco D’Assisi. Divieto di fermata con rimozione forzata, dalle 12 alle 24 di domani, su ambo i lati di via G. Garibaldi, corsia interna, ambo i lati, dal viale M. De Pietro a via San Francesco d’Assisi; via San Francesco d’Assisi, corsia interna, ambo i lati, da via G. Garibaldi a via A. Costa; si via F. Cavallotti, corsia interna, ambo i lati, da via A. Costa al viale G. Marconi; su viale G. Marconi, lato destro, da via F. Cavallotti al viale F. Lo Rè ad eccezion fatta per i mezzi di Produzione muniti di pass Radionorba; divieto di sosta anche su viale G. Marconi, lato sinistro, dal viale Otranto a via Cavour.Dalle 14 di domani, invece, fino alla mezzanotte sulle stesse strade è previsto il divieto di transito a tutti i veicoli limitatamente alla corsia interna.