Coltello e volto coperto: assalto in tabaccheria prima della chiusura

Ultimo aggiornamento: 22:21

È entrato, armato di coltellino e con il volto coperto, e in pochi minuti, prima che il titolare iniziasse le operazioni di chiusura di cassa, intorno alle 20,30, si è fatto consegnare l’intero guadagno della giornata. È fuggito a piedi e con poco più di 200 euro il rapinatore che, poco prima della chiusura, questa sera è riuscito a mettere a segno il colpo in una tabaccheria-edicola di via Impero, a Parabita Solo spavento per il titolare, che ha potuto solo chiedere l'intervento dei carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano che, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere del sistema di video-sorveglianza, hanno avviato le indagini alla ricerca del rapinatore. Unico indizio, al momento, l'accento del bandito, chiaramente locale.