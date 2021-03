Clan e politica, la Procura: «Per l'ex vicesindaco Provenzano condanna a 5 anni». Il Comune sciolto per mafia dopo l'inchiesta

Ad oltre cinque anni dall'arresto comincia a definirsi il processo di primo grado a carico dell'ex vicesindaco di Parabita, Giuseppe Provenzano, 58 anni, accusato di concorso esterno nell'associazione mafiosa del clan Giannelli. Nell'udienza di ieri pomeriggio davanti ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce (presidente Fabrizio Malagnino, a latere Annalisa de Benedictis ed Edoardo D'Ambrosio) ha chiesto cinque anni di reclusione il procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia, Guglielmo Cataldi. Con la concessione delle attenuanti generiche. L'assoluzione è stata invece invocata per Federico Fracasso, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

LA SENTENZA



La sentenza sarebbe dovuta arrivare nella giornata di ieri, lo slittamento di altri processi ha contratto tempi e per questo le arringhe difensive degli avvocati Luigi Corvaglia (per Provenzano) ed Arcangelo Corvaglia (per Fracasso) sono state rinviate al 15 ottobre. Intanto l'avvocato Luigi Piccinni ha chiesto per conto del Comune di Parabita un milione di euro come danno di immagine.

L'INCHIESTA E IL PROCESSO

Il processo è quello dell'inchiesta Coltura dei carabinieri del Ros e dell'allora procuratore aggiunto Antonio De Donno, con il blitz del 16 dicembre 2015 che colpì anche l'allora vicesindaco di Parabita. Quel fascicolo costituì il punto di partenza dello scioglimento dell'amministrazione comunale perché esposta al pericolo di infiltrazioni mafiose. Il primo di altri provvedimenti adottati dal ministero dell'Interno per altri comuni salentini sospettati di convivenza e di rapporti con esponenti della criminalità organizzata.

LA FRASE

«Abbiamo il nostro santo in paradiso», la frase intercettata all'ex boss Massimo Donadei e che lo stesso ha spiegato in aula sentito nelle vesti di collaboratore di giustizia: il loro referente per fare assumere persone vicine al clan nella impresa addetta alla raccolta dei rifiuti. Circostanza in realtà non confermata dall'allora amministratrice della Igeco, Cinzia Ricchiuto, chiamata a testimoniare due volte in questo processo.

Concorso esterno al clan mafioso per Provenzano perché risponde di aver creato un rapporto di reciproco scambio di favori e di interessi con il clan guidato da Marco Giannelli, figlio dell'ergastolano boss storico Luigi. Posti di lavoro e regali in denaro saltuariamente agli uomini vicini al clan, per avere poi il sostegno in campagna elettorale. Emblematiche sono state ritenute dall'accusa le foto della campagna elettorale per le elezioni regionali del 2015 in cui Provenzano compare accanto a Marco Giannelli. L'ultima parola spetta ad ogni modo alla sentenza.

Minacce a Parabita, rafforzato il controllo del territorio. Il prefetto: «Protezione per commissari ed ex consigliere»

Comune di Parabita, politica e mafia Il Consiglio di Stato conferma il commissariamento

Mafia, tre Comuni sciolti, il prefetto: "Gravi complicità con i clan, la politica faccia pulizia"

Interdittiva antimafia per la Igeco: a rischio appalti per centinaia di milioni di euro