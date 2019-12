La pioggia “scava” il campo da gioco e restituisce un antico tunnel: mistero a Parabita

Una voragine larga almeno un metro e profonda due. È la brutta sorpresa trovata questa mattina nel campo comunale “Dimo” in via San Pasquale a Parabita, provincia di Lecce. Forse le abbondanti piogge dei giorni scorsi, forse un cedimento strutturale o una combinazione di entrambi i fattori che ha aperto un buco nel terreno, lasciando scoprire un vuoto sotterraneo dovuto forse a una cisterna o a qualche cunicolo collegato all'attiguo Convento degli Alcantarini, risalente al 1700.

Maltempo, dal fondale alla terraferma: il mare restituisce una tomba antica

Maltempo, dal fondale alla terraferma: il mare “restituisce” una tomba antica

Immediate, in attesa di accertamenti, le misure di sicurezza prese dall'Amministrazione comunale e dal corpo di Polizia Municipale. L'area è stata transennata e tutte le partite di calcio previste per il weekend sono state spostate fuori casa.

Ultimo aggiornamento: 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA