Resta incastrato tra le sbarre del passaggio a livello Tragedia evitata: salvato da un passante

Attimi di vera paura per un anziano, ieri pomeriggio a Parabita. L'uomo, alla guida di un Fiorino, è rimasto intrappolato con la vettura tra le sbarre del passaggio a livello della provinciale per Alezio che si stavano chiudendo per far passare il treno, distante solo pochi metri. L'anziano, che procedeva a bassissima velocità, è riuscito ad attraversare la prima sbarra nonostante si stesse già abbassando ma, una volta al centro dei binari, forse per un'indecisione di troppo o per qualche istante di panico vedendo il treno cominciare a sopraggiungere, ha tardato ad attraversare l'incrocio ferroviario ed è rimasto bloccato dalla seconda sbarra ormai chiusa. A salvarlo è stato il provvidenziale intervento di un fruttivendolo che ha un'attività nei paraggi, Errico Del Gottardo, corso a tirarlo fuori dall'abitacolo e a mettere l'auto in posizione di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del Comune di Parabita.