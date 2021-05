Lutto nella comunità religiosa: padre Pino morto per Covid

Non ce l'ha fatta padre Pino, della Basilica Santissima Maria della Coltura di Parabita. Ricoverato all'ospedale di Tricase per problemi cardiaci, il religioso aveva contratto il Covid e si è spento per una grave polmonite bilaterale questa notte. A comunicarlo alla comunità dei fedeli parabitani è stata la stessa basilica in un post commosso sui social.

La positività al virus di padre Pino era stata scoperta alcuni giorni fa, quando era stato anche necessario chiudere il Santuario per provvedere alla sanificazione e al tampone su tutti i frati, fortunatamente risultati negativi. Per il sacerdote, invece, non c'è stato nulla da fare.

Nuovo duro colpo per il paese

Per Parabita si tratta di un duro colpo: la comunità era già stata segnata di recente dalla morte di una giovane mamma, Patrizia Martignano, 48enne con tre figli, uccisa dal Covid il 3 maggio scorso. Mentre nella vicina Matino, all'inizio del mese, era venuto a mancare Emanuele Stefano, 28 anni, proprio a causa delle conseguenze della malattia da Sars-Cov2.