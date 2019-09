Pappagallo arlecchino in gabbia e “senza permesso”: scatta la denuncia

Il Nucleo Cites (Convention on International Trade of endangered Species of Wild Fauna and Flora) dei Carabinieri Forestali di Bari insieme ai militari della stazione di Guagnano, in provincia di Lecce, hanno sequestrato a Salice Salentino, nel Salento, un esemplare vivente di Pappagallo Ara arlecchino (Ara ararauna x Ara chloroptera). L'uccello arcobaleno era in gabbia e “senza permesso”.

Costretti a vivere in catene, liberati due asini

Uccisero il domatore, ora le tigri saranno trasferite e vendute all'estero

Alle richieste dei militari, infatti, il proprietario - che lo teneva in casa - non ha potuto fornire la documentazione che attestasse la legale acquisizione dell’esemplare. I carabinieri hanno quindi sequestrato il pappagallo e denunciato l'uomo, originario di Campi salentina. L'uccello sarà affidato a un centro della provincia autorizzato dal ministero dell'Ambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA