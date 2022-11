Pappagallo ferito salvo grazie alle cure del Centro animali selvatici di Calimera. Fierobecco ora sta bene

Lo hanno chiamato Fierobecco, perché, nonostante le ferite e il becco rotto, si muove nella voliera come se niente fosse successo. Il pappagallo è stato messo in salvo questa mattina e portato nel Centro di recupero animali selvatici di Calimera. La segnalazione è arrivata dal consigliere comunale del Comune di Castro Cirino Carrozzo. Il pappagallo in difficoltà si era rifugiato in una clinica a Tricase. Umberto Fedele, delle Guardie per l'Ambiente, ha dato subito la sua disponibilità al recupero e al trasporto e così il pappagallo è stato messo in salvo.

Lo stato di salute

«Il suo corpo - spiegano dal Cras di Calimera - parla per lui: ferite di vario tipo, piumaggio sporco e rovinato, becco mancante eppure lui sembra non farci caso e usa il suo moncherino per muoversi agilmente nella voliera. Certo non può rompere i gusci dei semi, ma mangia con appetito frutta, verdura e semi decorticati che gli vengono offerti. Da oggi il suo nome sarà Fierobecco».